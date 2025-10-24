塾長を務めていた千葉県市原市の柔道教室の教え子ら９人に性的暴行などを加えたとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われた同市の男（３３）に対し、千葉地裁は２２日、懲役２２年（求刑・懲役２５年）の判決を言い渡した。宮本聡裁判長は「就寝中の無防備な状態を利用した卑劣な犯行。睡眠薬をジュースに混ぜる行為は狡猾（こうかつ）で、強固な犯意も認められる」と非難した。判決は、２０１９年１０月〜２４年１