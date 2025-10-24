24日の県内は高気圧に覆われ晴れ間が広がりましたが、25日（土）は午前は日差しが届きますが、その後はくもり、26日（日）は雨となる見込みです。25日（土）は高気圧に緩やかに覆われますが、昼前から雲が広がる見込みです。日中は雨の心配はなさそうです。26日（日）は、次第に雨となるでしょう。27日からは、気温が平年より低くなる予想です。最低気温は10℃を下回り、日中は20℃に届かない日が多くなる見込みです。体調管理など