ダイエットも、オンラインサロンのみんなでやれば怖くない！【画像を見る】ビフォアフに視聴者騒然！ 大人気美容系YouTuberの平成風ギャルメイクが激かわいいYouTubeチャンネル登録者数250万人（2025年10月現在）を誇る、日本一のヨガYouTuber・B-Flowをご存知ですか？彼らが配信するオリジナルのフィットネス動画は、Marikoさんの美しいポーズと分かりやすいインストラクション、Tomoyaさんの手掛ける美しい映像で、多くの視聴者