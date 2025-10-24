俳優の當真あみ、齋藤潤が23日、東京・よみうりランドで行われた『よみうりランドジュエルミネーション2025』点灯式に登壇した。今年も幻想的…！よみうりランド ジュエルミネーション2人は映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の公開を記念してイベントに出席。當間は光沢感あるロングドレス姿を披露した。當間は毎年恒例のジュエルミネーションについて「まだ見たことがなくて、すごくウキウキしながら今日来ました」