大谷翔平選手が粋な計らいをしたトロフィーについて語りました。大谷選手は日本時間18日に行われたブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦、「1番・投手兼DH」で出場し投手としては6回0/3を10奪三振、被安打2、無失点の好投。打者としてはホームラン3本という圧巻の成績でチームの勝利に貢献。この功績がありシリーズMVPを手にしました。そのトロフィーは大谷選手の自宅ではなく、クラブハウスに飾られることに。大谷選手は