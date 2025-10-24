◇スピードスケート全日本距離別選手権第1日（2025年10月24日長野市エムウェーブ）男子500メートルは、22年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）が34秒57で4年ぶり2度目の優勝を飾った。最初の100メートルを9秒64で通過し「スタートが決まって自分の滑りを表現できた」と振り返り「五輪への道のりで優勝を1つ目標に掲げていた。第1段階クリア」と手応えを口にした。日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）