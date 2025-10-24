重要無形文化財の指定対象文化審議会は24日、国が指定する重要無形文化財の対象に、食など生活文化の分野を追加するよう文部科学相に答申した。早ければ来年度にも料理人や杜氏から「人間国宝」（重要無形文化財保持者）が誕生する可能性がある。重要無形文化財の制度見直しは約50年ぶり。海外から日本の食文化に注目が集まる一方、各地で担い手が不足しており、優れた技能を次世代につなげることを目指す。重要無形文化財は、