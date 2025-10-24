福岡地裁福岡県の学校の寮に侵入を繰り返して男性8人を盗撮し、一部にわいせつな行為もしたとして、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反などの罪で住所不定、無職黒川堅也被告（31）が起訴されていたことが分かった。福岡地裁は24日、「性的自由やプライバシーが著しく侵害され、被害結果は重い」として、懲役2年6月（求刑懲役4年）の判決を言い渡した。弁護側は性的欲求に基づく犯行ではなく、元職場でのいじめでうつ状態