Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿Íº¤Î¥¢¥ß¥á¥­¥ê¥ó¡Ö¥È¥ê¥Î¡×¡á6·î¡ÊÆ±±àÄó¶¡¡ËÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Ï24Æü¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿Íº¤Î¥¢¥ß¥á¥­¥ê¥ó¡Ö¥È¥ê¥Î¡×¤¬»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2005Ç¯12·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î19ºÐ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È70ºÐÁ°¸å¤À¤È¤¤¤¦¡£23Æü¸á¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢¿åËÙ¤ËÍî²¼¡£»ô°é°÷¤¬°ú¤­¾å¤²¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£±à¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤«¤éÍè·î3Æü¤Þ¤Ç¸¥²ÖÂæ¤ò¥­¥ê¥ó¼ËÁ°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡£05Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°»Ô