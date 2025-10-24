中国の習近平国家主席【北京共同】中国外務省は24日、習近平国家主席が30日から11月1日の日程で韓国を訪問すると発表した。31日から開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するほか、トランプ米大統領や韓国の李在明大統領との2国間会談に臨む予定。第2次トランプ政権で初となる米中首脳会談では、関税のほか中国が「核心的利益」と位置付ける台湾問題などを巡る緊張を緩和できるかどうかが焦点。