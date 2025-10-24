筆者の知人から聞いたお話です。自宅によく来るママ友との間に起きた子どものおもちゃトラブル。その結末に、私も開いた口が塞がりませんでした。 我が家へ遊びに来るママ友 私には3歳の子どもがいます。同い年の子どもがいるママ友C子とは家が近所で、よくお互いの家で子どもを遊ばせていました。 3歳の子どもといえば、自我がしっかり芽生えて主張も激しくなってくる年ごろ。「帰るよ」と声を掛けても、なかなか素直に帰ら