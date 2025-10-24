押収された約20キロのコカイン＝24日午前、静岡市清水海上保安部などは24日、静岡市清水区の清水港に寄港した大型外国貨物船の船底から発見し、押収したコカイン約20キロ（5億円相当）を報道公開した。船員が知らないうちに、船体の水中部分に隠されたとみられる。国際的な密輸組織が関わっているとみて、麻薬取締法違反と関税法違反の疑いで捜査を進める。船員が把握しないまま密輸する手口は「パラサイト型」と呼ばれ、発覚し