警視庁機動隊員がけがをした現場付近＝24日午後3時11分、東京都港区24日午後2時半ごろ、東京都港区の米大使館の近くで、警視庁機動隊員から職務質問を受けた30代ぐらいの男が刃物を向けるなどして暴れた。警視庁赤坂署によると、複数の隊員で取り押さえた際、刃物が男性隊員（26）の右足首に当たり、けがをした。命に別条はない。同庁は公務執行妨害の疑いで男を現行犯逮捕し、詳しい状況を調べている。男は独り言を口にしなが