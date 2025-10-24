政治家、なかでも閣僚はファッションなど見た目への注目も集まることも多い。石破内閣のときには、身体に合っていないスーツなどが「だらしない」と批判された人もいる。高市早苗新内閣ではどうか。いつも同じヘアスタイルで知られる片山さつき財務相が、そのスタイリングに込めた思いについて臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。【写真】2018年初入閣時のドレス姿が小野田大臣と丸かぶり！両者の着こなしの違いは？＊＊