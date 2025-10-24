JR西日本によりますと、きょう（24日）午後3時半ごろ、伯備線の総社駅で人と列車が接触したため、倉敷駅～備中高梁駅の間で運転を見合わせていましたが、安全の確認がとれたため、午後4時53分に運転を再開しました。この影響で下記の列車に遅れや運転取りやめが出ています。 影響は以下の通り（遅れ）【岡山⇒出雲市方面】・やくも１７号（出雲市行き）【出雲市⇒岡山方面】・やくも１８号（岡山行き）・やくも２０号（岡山