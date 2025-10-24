記者会見する国家衛生健康委員会の雷海潮主任＝24日、北京（ロイター＝共同）【北京共同】中国の保健衛生当局トップ、国家衛生健康委員会の雷海潮主任（閣僚級）は24日、記者会見し、2030年までに中国の平均寿命を24年の79歳から80歳前後に延ばす目標を表明した。共産党の重要会議、第20期中央委員会第4回総会（4中総会）が基本方針を採択した第15次5カ年計画（26〜30年）に基づき医療水準の向上を図る考えだ。平均寿命が延び