シャープの改良型試作モデル「LDK＋」シャープは24日、2027年度に電気自動車（EV）を発売すると発表した。同社としては初めてで、EV市場に本格参入する。車内空間の快適さを重視したEVで、販路は家電量販店や住宅メーカーなどを検討している。30日に開幕する車の祭典「ジャパンモビリティショー」には、試作モデル「LDK＋」の改良型を出展する。親会社である台湾の鴻海精密工業のEVをベースにシャープが開発した。24年に発表し