インスリン産生細胞（IPC）を使った糖尿病治験（イメージ）血糖値を下げるホルモンのインスリンが分泌されなくなる1型糖尿病患者に対し、患者自身の細胞から、さまざまな細胞のもととなる「幹細胞」を取り出し、インスリンを出す細胞を作り出して移植する臨床試験（治験）を、徳島大のチームが24日までに始めた。自らの細胞から作るため拒絶反応のリスクが低いといい、完治を目指す。1型糖尿病は、膵臓の細胞が自己免疫などに