東京地裁による被選挙権年齢引き下げ訴訟判決を受け「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告団＝24日午後、東京・霞が関選挙に立候補できる「被選挙権」を年齢で制限する公選法の規定は違憲だとして、20代の男女6人が立候補できる地位の確認などを国に求めた訴訟の判決で、東京地裁（品田幸男裁判長）は24日、制限には「合理性がある」として憲法に違反しないと判断し、請求を退けた。原告側の代理人弁護士は判決後に東京都