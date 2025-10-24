クマ24日午後0時40分ごろ、富山県立山町で70代の女性がクマに襲われたと110番があった。女性は顔面に重傷を負い病院に運ばれた。搬送時、意識はあったという。立山町によると、女性は自宅で庭木の剪定中に襲われたとみられる。通報の直前に、付近の民家の裏庭で成獣2頭が目撃されていた。女性を襲ったクマは川沿いのやぶの中に逃げた可能性があり、地元猟友会や警察が警戒に当たっている。付近に住む別の70代女性は「これま