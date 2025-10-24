茶トラ猫の「むぎ」ちゃん（2歳・男の子）は、今から2年前、Xユーザー・むぎと人間さん（@mugitokoromo）と出会いました。雨の夜に用水路で流されそうになっていたむぎちゃんを保護したのです。もし出会いが少しでも遅ければ、命を落としていた可能性もある危機的な状況でした。【動画】夜鳴きを乗り越えて…甘えん坊なイケニャンに大変身雨の用水路で必死に鳴いていた小さな体「2023年6月9日、私の父が保護しました。夜、仕事か