毎年10月23日は「世界ユキヒョウの日」です。中国北西部の寧夏ホイ族自治区銀川市では同日、「世界ユキヒョウの日」にちなんだチャリティーキャンペーンが開催されました。イベントで発表されたデータによると、中国のユキヒョウの個体数は2013年の約2500頭から現在は約5000頭に増加し、生息地の面積は208万平方キロメートルに拡大しました。寧夏賀蘭山国家級自然保護区はユキヒョウ再定着の重点エリアとして、2021年にユキヒョウ