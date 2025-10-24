¡ÖÀê¤¤»Õ¡×¤¬ÃËÀ­2¿Í¤Ë¼«»¦¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¡¢¤½¤Î¿®Êô¼Ô¤¬¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¿®Êô¼Ô¤Î½÷¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄ½Ê·ÃÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤Ï5Ç¯Á°¡¢ÃËÀ­2¿Í¤Ë¼«»¦¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¿®Êô¼Ô¤ÎÂìÃ«Æà¿¥Èï¹ð¡Ê59¡Ë¤Ï¡¢¼«»¦¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¡£¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÉÍÅÄÈï¹ð¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¼«¤é¤ò¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡×¡ÖÅ·»È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¿À¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤¤