勤務先の栃木県の県立高校の女子更衣室に小型カメラを設置し、着替え中の女性を盗撮した罪などに問われた元教師の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状によりますと、古口大輔被告はことし8月、当時、勤務していた宇都宮市内の県立高校の女子更衣室に侵入し、天井の点検口に小型カメラを設置して、着替え中の女性を盗撮した罪に問われています。24日の初公判で古口被告は「間違いありません」と起訴内容を認めま