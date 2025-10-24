◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、3位から出た都玲華（21＝大東建託）は1バーディー、1ボギーの72で回り、5アンダーでホールアウトした。前半の15番で1・5メートルを沈めてバーディーを奪うも、後半6番でボギーを叩き、イーブンパーで終えた。「フラストレーションが溜まる1日ではあったけど、オーバーし