「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第２日」（２４日、マスターズＧＣ＝パー７２）５アンダー、３位からスタートした都玲華（２１）＝大東建託＝は１バーディー、１ボギーの７２とスコアを伸ばせず、ホールアウト時点では７位と順位を落とした。「悪くもなく、良くもなく」というゴルフだったが、「１０ヤード前後のパットが入らなかった。昨日との違いはそこだと思います」と、グリーン上のパフォーマ