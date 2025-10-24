高市首相は２４日午後、衆院本会議で就任後初の所信表明演説を行った。安全保障関連費のＧＤＰ（国内総生産）比２％への引き上げ目標について、２年前倒しして今年度内に達成すると表明した。「責任ある積極財政」を掲げ、物価高対策に「最優先」で取り組む姿勢も強調した。首相は演説の冒頭で、自民党と日本維新の会との連立政権の樹立に触れ、「政治を安定させる」と訴えた。両党だけでは衆参ともに過半数に届かない状況は変