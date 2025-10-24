AOKIは、ORIHICAの「BIZKNIT」シリーズを拡充し、さまざまな気温に対応できる「BIZKNIT」「BIZKNIT TECH」「BIZKNIT WARM」の3シリーズで展開する。汎用性と機能性を追求した「BIZKNIT」シリーズORIHICAで展開する「BIZKNIT」シリーズは、オン・オフ問わず使用できる汎用性と、ウォッシャブルをはじめとする機能性にこだわり開発した。「BIZKNIT」はウールとアクリルを50%ずつ混紡した別注のハイブリッド糸を使用し、ウールの上質