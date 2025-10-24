2022年5月11日に亡くなったお笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん(享年61)の妻でものまねタレントの広川ひかる(55)が22日、自身のブログを更新。上島さんとの31回目の結婚記念日を迎えた心境をつづり、亡き夫への思いを明かした。広川ひかるのブログより広川は、「31周年」と題してブログを更新すると「こんばんは！ヤー」とおなじみのあいさつで書き出し、「今日は、31回目の結婚記念日です」と報告。「31年前は、秋晴れだ