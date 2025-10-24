行列の絶えない定食屋「菱田屋」のひとワザを、おうちで再現！ つやっつやのなすに、濃厚ひき肉あんをたっぷり絡めた『麻婆なす』は、ピリ辛こっくり味でご飯が止まらない一皿。ちょっとしたコツで作る〈極とろ感〉、ぜひご堪能ください！『麻婆なす』のレシピ材料（2人分）なす（大）……2個（約300g） 豚ひき肉（粗びき）……150g にんにくのみじん切り……1かけ分 しょうがのみじん切り……1かけ分 ねぎのみじん切り……1/2本分