デニムトレイン・クラフトビール ～藍・Ao～（提供：井原鉄道） 総社市と広島県福山市を結ぶ第三セクターの井原鉄道は、特別列車「デニムトレイン」が10月にデビューするのを記念し、新しいクラフトビールを発売します。 「デニムトレイン」は備中エリアのデニム産業をPRするため、井原鉄道が10月26日に運行を始めるデニム柄の列車です。 クラフトビールは藍色のデニムを