アジア株上海株上値重い米中交渉の大きな進展は望み薄か中国の譲歩は最小限に 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 26154.25（+186.27+0.72%） 中国上海総合指数 3938.98（+16.57+0.42%） 台湾加権指数 27532.26（休場） 韓国総合株価指数 3937.86（+92.30+2.40%） 豪ＡＳＸ２００指数 9026.60（-6.15-0.07%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84428.00（-128.40-0.15%） アジア株