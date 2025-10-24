東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（9月）08:30 結果2.9% 予想2.9%前回2.7%（前年比) 結果2.9% 予想2.9%前回2.7%（生鮮食料品除くコア・前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 片山財務相 日銀には専権事項があるので申し上げることない 私が日銀の金融政策にコメントする必要はない 植田日銀総裁は緩和的な金融環境の維持の重要性を強調