ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が22日、TCK東京シティ競馬公式YouTubeチャンネル「TCK公式LIVEウマきゅん」に生出演。監督やコーチ就任について言及する場面があった。競馬の予想をしながらさまざまテーマでトークする中で、視聴者から「監督やコーチはやりたいですか？」という質問が届いた。五十嵐氏は「今のところないですね」と即答した。監督やコーチ就任について「やり