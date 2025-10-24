インフルエンザの感染者数が、9週連続で増加しています。厚生労働省によりますと今月19日までの1週間に全国の定点医療機関であわせて1万2576人の患者数が確認され、1医療機関あたり3.26人となりました。前の週の2.36人と比べ約1.4倍となっていて、9週連続で増加しています。都道府県別では沖縄県が15.04人と最多で、千葉県が6.99人、埼玉県が6.23人などとなっています。全国の保育所や小・中・高校などで学級閉鎖などで休みとなっ