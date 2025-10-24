24日午前、東成瀬村田子内で男女4人がクマに襲われけがをしました。現場近くではクマ1頭が捕獲されました。警察と消防、村によりますと24日午前11時10分ごろ「クマに襲われている人がいる」と近隣の住民から消防に通報がありました。 警察と消防が駆け付けたところ、男性3人と女性1人のあわせて4人が倒れていたということです。畑で農作業をしていた2人がクマに襲われ、助けに行った2人も襲われたとみられています。全員顔や頭