佐渡市で24日午後、船小屋とみられる建物を焼く火事がありました。火事があったのは佐渡市杉野浦の海岸に面した船小屋とみられる建物です。警察によりますと、午後1時前、近くの住民から119番通報がありました。消防の消火活動で午後1時30分に鎮火しました。午後2時時点で、けが人は確認されていないということです。警察は火災の原因について捜査しています。