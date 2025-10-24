リバプールのアルネ・スロット監督は公式戦の連敗を4で止めたフランクフルト戦後、「我々は相手にプレスをかけた際にエネルギーを得られた」と述べて相手のプレースタイルを勝因のひとつに挙げた。9月27日のクリスタル・パレス戦を皮切りに公式戦4連敗を喫していたリバプールだか、22日のUEFAチャンピオンズリーグ・フランクフルト戦は5-1の快勝を収めた。フランクフルト戦は先制点こそ許したものの、前半から優位に試合を進め