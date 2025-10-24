2024－25シーズンの覇者オクラホマシティ・サンダーは、レギュラーシーズンをリーグベストの68勝14敗で駆け抜け、プレーオフでは連敗なしで16勝7敗と、圧倒的な強さを見せつけた。レギュラーシーズンとプレーオフで、延長にもつれたのはわずか2度だった。 ところが、ディフェンディング・チャンピオンとして迎えた2025－26シーズンは、開幕から2