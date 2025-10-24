[故障者情報]FC今治は24日、DF市原亮太が左膝前十字靭帯断裂と診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。市原は今季ここまでJ2リーグ20試合に出場し、1得点を記録。今月19日のレノファ山口FC戦で負傷していた。