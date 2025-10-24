札幌市によりますと、2025年10月24日午後0時21分ごろ、札幌市西区西野8条9丁目の西野すみれ公園に設置したカメラに子グマ2頭が映っていたということです。職員が駆け付けたところ、午後1時16分ごろに公園内にクマ2頭がいるのを確認したため、午後1時55分から緊急銃猟を行うために通行禁止措置および避難誘導を行っています。通行禁止措置となる範囲は、札幌市西区西野8条9丁目、西野8条10丁目、西野9条9丁目です。札幌市は、発砲に