◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）33位から出たアマチュアの長沢愛羅（17＝ルネサンス高3年）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算2アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で20位につけた。パー3の4番で2・5メートルにつけてバーディーを先行させると、9番でグリーン左からチップイン。13番でも2メートルにつけて伸ばした。難し