制服を着用して高校に侵入し女子高校生のスカート内を盗撮したとして、25歳の男が逮捕されました。【映像】連行される武容疑者の様子会社員の武将希容疑者（25）は9月、横浜市にある高校に侵入し、女子高校生のスカート内にスマートフォンを入れて下着を撮影した疑いがもたれています。警察によりますと、武容疑者は高校に侵入する際に制服を着用していて、学校関係者に気づかれることはなかったということです。警察の取