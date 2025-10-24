警察庁はきょう（24日）、ストーカーやDV=ドメスティックバイオレンスなどの人身安全に関する事案で司令塔の役割を担う全国の警察幹部を集めた会議を開きました。この会議は、今年4月に川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が元交際相手に殺害された事件を受け、全国の警察に司令塔が設置されて以降、初めて開催されるものです。神奈川県警は先月（9月）、この事件の対応をめぐる検証報告書を公表。報告書では、警察署と警察本