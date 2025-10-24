お笑いコンビ「ロングコートダディ」兎（37）が23日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午後11時17分＝関西ローカル）に出演。賞レースへの思いを語った。この日の番組では、兎と一緒にYouTubeで活動するなど親しい後輩のビスケットブラザーズきん（34）、さや香石井（37）が、都内の兎の自宅マンションを訪問し、トークを繰り広げた。ロングコートダディは、10月11日に行われた「キングオブコント2025」で優勝。