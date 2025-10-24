◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第２日（２４日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）第２ラウンドが進行中。１打差の３位で出たルーキーの都玲華（大東建託）は１バーディー、１ボギーの７２で回り通算５アンダーでホールアウトした。「悪くもなく良くもなくという感じで、１０ヤード以内くらいのそこそこのチャンスを作れていたけど入らなかった。ショットでもう少しチャン