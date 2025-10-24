元天才子役が変ぼうした近影を見せた。２４日にインスタグラムを更新したのは、俳優の黒田勇樹（４３）。「朝起きたら、クリーピーナッツみたいな人がいた」とつづり、長髪で渋みを増した姿をアップ。伸びたヒゲには白髪も交じり、美少年の子役時代からますます激変していた。黒田は１９８８年、ＮＨＫ大河ドラマ「武田信玄」の武田信勝役で俳優デビューし、天才子役として活躍。９４年のＴＢＳ系ドラマ「人間・失格〜たとえ