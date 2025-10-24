「美しくなくても勝つ」とニールセン監督キャプテン長谷川は「修正力が求められる」なでしこジャパン（日本女子代表）は、国際親善試合でイタリア女子代表戦を10月25日に控えている。その試合を前に、ニルス・ニールセン監督とチームのキャプテンを担うMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）が取材に応じた。ニールセン監督が「美しくなくても“勝ち”にこだわる。賢く必ず勝利を掴む」と強調するなか、長谷川もチームが「結