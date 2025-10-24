米国のドナルド・トランプ大統領が、カナダとの貿易交渉を全面的に打ち切ると宣言した。トランプ大統領は23日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じて「カナダとのすべての交渉を即時終了する」と明らかにした。その理由について、「カナダがロナルド・レーガン（米国元大統領）が関税について否定的に語った内容を含む“偽の広告”を不正に使用した」と説明した。また、カナダが米国最高裁判所およびその他の