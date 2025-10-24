岐阜県各務原市の空き地に赤ちゃんの遺体を遺棄したとして、北方町に住む19歳の女が逮捕されました。 警察によりますと、23日午後4時すぎ、各務原市川島渡町の空き地で測量をしていた男性から「へその緒がついた赤ん坊がいます」と110番通報がありました。 赤ちゃんは裸の状態で、その場で死亡が確認されました。 警察は周辺への聞き込みなどの捜査から、北方町に住む飲食店アルバイトの19歳の女を死体遺棄の疑いで24